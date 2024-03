Bauernprotest an der Grenze

Durch die Blockade an der Grenze nahe Frankfurt (Oder) soll der Verkehr auf der Autobahn lahmgelegt werden. Auf der Strecke zwischen Berlin und Warschau verkehren täglich bis zu 18.000 Lkw. Medizinisches Personal und Sondertransporte sollen durchgelassen werden.

Polnische Bauern wollen ab Sonntag die Autobahn A12 auf polnischer Seite erneut blockieren und gegen die Umweltauflagen der EU protestieren. Vier Tage lang soll die Autobahn, die in Polen A2 genannt wird, am Grenzübergang bei Swiecko blockiert werden: Von Sonntag ab 13 Uhr bis Mittwoch kommender Woche um 22 Uhr. Das bestätigte ein Sprecher der polnischen Bauernproteste dem rbb. Zuvor berichteten mehrere polnische Medien.

Der Protest richte sich gegen die Agrarpolitik der EU aber auch die Einfuhr von günstigerem Getreide aus der Ukraine, so die Organisatoren. Ukrainische Bauern dürfen seit 2022 zollfrei ihr Getreide ins Land bringen und für wenig Geld verkaufen. Polnische Landwirte würden deshalb auf ihrem Getreide sitzenbleiben. Ein Treffen zwischen Vertretern der polnischen Bauern und Polens Premierminister Donald Tusk am vergangenen Samstag führte zu keiner Einigung.

Polnische Landwirte hatten bereits Ende Februar mit einer ähnlichen Aktion die Autobahn 24 Stunden lang blockiert. Etwa 1.000 Bauern mit 500 Traktoren sowie 300 Lkw und Transportern sperrten den Grenzübergang Swiecko-Frankfurt (Oder) in beide Fahrtrichtungen.

Der 24-stündige Protest der polnischen Landwirte hätte ursprünglich über mehrere Wochen dauern sollen, wurde aber aus Rücksicht auf die Spediteure verkürzt. Auch auf deutscher Seite gab es Proteste an der Frankfurter Stadtbrücke sowie am Grenzübergang Schwedt/Krajnik Dolny. Noch ist es unklar, ob sich diesmal auch deutsche Landwirte am Protesteil beteiligen werden.