Etwas weniger Fahrraddiebstähle in Berlin gemeldet

In Berlin hat es im vergangenen Jahr wieder etwas weniger Fahrraddiebstähle gegeben. 2023 wurden in der Hauptstadt 25.750 Fahrräder gestohlen, fast 1.000 weniger als im Jahr zuvor. Das geht aus einer Anfrage der Grünen im Abgeordnetenhaus an den Senat hervor, die dem rbb vorliegt.

Die Schadenssumme ist derweil gestiegen - von gut 29 Millionen Euro auf knapp 32 Millionen Euro. Der durchschnittliche Wert der gestohlenen Fahrräder kletterte um 99 Euro auf 1.146 Euro pro Rad.