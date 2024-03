Knapp einen Monat nach der Verhaftung der mutmaßlichen Terroristin Daniela Klette kommen weiter neue Details ans Licht. Laut "Welt am Sonntag" hatte das ehemalige Mitglied der RAF weitaus mehr Geld in ihrer Wohnung gebunkert als bisher bekannt.

Die ehemalige RAf-Terroristin Daniela Klette war für Jahrzehnte untergetaucht und Ende Februar in Berlin festgenommen worden. Sie gehörte wie Garweg und Staub der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion (RAF) an, die bis 1991 zahlreiche Anschläge verübt und Menschen getötet hatte. Die 65-Jährige sitzt in Untersuchungshaft im Frauengefängnis in Vechta. Klette, Staub und Garweg wurden beziehungsweise werden auch wegen mehrerer Raubüberfälle gesucht.

Nach Angaben der Behörden gibt es Hinweise darauf, dass sich Garweg in Klettes Wohnung in Berlin aufgehalten hatte - die beiden dürften nach bisherigen Erkenntnissen in engem Kontakt gestanden haben.