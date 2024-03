Beim traditionellen Anbaden für die Sommersaison im Strandbad Wannsee sind am Karfreitag erste Menschen in das noch sehr kalte Wasser gegangen. Das Bad öffnete am Vormittag um 10 Uhr, kurz danach tummelten sich schon die ersten Badegäste im See.

Einige waren in üblichen Bikinis und Badehosen erschienen, andere trugen Kostüme oder bunte Mützen. Das Bad hatte zwei mobile Saunen aufgestellt, um verfrorene Menschen wieder aufzuwärmen.

Die Temperatur des Wassers betrug laut FU Berlin 7,7 Grad Celcius [wind.met.fu-berlin.de].