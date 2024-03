Osterwetter in Berlin und Brandenburg - Frühsommerlich mit Aussicht auf saharastaubrot gefärbte Ostereier

Mi 27.03.24 | 16:28 Uhr

Bild: dpa/Pilick

Der Gründonnerstag beginnt noch durchwachsen, dann aber übt sich das Wetter schon mal in Frühsommer. Am Samstag könnte sogar der wärmste Tag des bisherigen Jahres werden. Über allem liegt möglicherweise ein wolkiger Gruß aus Nordafrika.

Berlin und Brandenburg stehen größtenteils mild-frühlingshafte bis sogar frühsommerliche Osterfeiertage bevor. Prognosen des ARD-Wetterdiensts zufolge bleibt es dabei überwiegend trocken, nur zu Beginn und am Ende des Osterwochenendes könnte es regnen oder sogar gewittern. Der Gründonnerstag beginnt noch wechselhaft. Aus Südwesten kommen böige Winde, der Tag beginnt mit Wolken und gelegentlich Regen. Die Wolkenfelder ziehen im Tagesverlauf über Berlin und Brandenburg und gegen Nachmittag Richtung Nordwesten davon. Dabei ist es kühler als noch am Mittwoch bei zwölf bis 15 Grad, in der Nacht sinken die Temperaturen auf acht bis fünf Grad.

Rekordmarke 25 Grad?

Zum Karfreitag hin nimmt dann die Bewölkung ab und die Temperaturen steigen. Der Morgen beginnt ebenfalls noch wolkenreich laut ARD-Wetterdienst. Von Westen her kann es gebietsweise leichten Regen geben, zudem weht noch immer ein relativ böiger Wind. Dieser nimmt im Tagesverlauf ab. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 17 Grad Celsius, in der Nacht zu Karsamstag sinken sie erneut auf acht bis fünf Grad. Nachtfrost in an Ostern nicht mehr zu erwarten, sagt Meteorologe Roland Vögtlin dem rbb. Am Samstag könnte dann ein Rekord aufgestellt werden: In der Niederlausitz könnten die 25 Grad Celsius geknackt werden. "Damit würden wir den wärmsten Tag des Jahres erreichen." Als bisher wärmster Tag des Jahres galt in der Region der 15. März, da wurden in Cottbus 20,1 Grad gemessen.

Saharastaubwolken möglich

Ob es wirklich so warm wird, ist aber noch nicht ausgemacht. Beeinflusst werden die Temperaturen nach wie vor von Saharastaub. Sollte dieser erneut mit Winden aus Südwest in die Region getragen werden, würden Schleierwolken die Sicht auf die Sonne eintrüben und die Temperaturen um ein bis zwei Grad senken. "Wenn die Strömung passt, könnte dieses Szenario eintreten. Allerdings simulieren das unsere Modelle nur teilweise und es lässt sich schwer vorhersagen", so Vögtlin. Der Sonnenschein erschien schon am Dienstag und Mittwoch über Berlin und Brandenburg wegen des Saharastaubs gebietsweise milchig. "Das Phänomen ist im Frühjahr mit stärkeren Winden aus Südwesten nicht ungewöhnlich. Die Staubkerne bringen zusätzliche Kondensationskerne mit sich, an denen sich Wasserdampf anlagern kann", erklärt der Meteorologe.

Sonne satt - oder Blutregen

Der Himmel könnte somit auch mal rötlicher erscheinen, je nachdem, wie viel Staub mitgebracht wird. Unabhängig vom Saharastaub wird es am Samstag frühsommerlich: Auch wenn die 25-Grad-Marke nicht geknackt werden sollte, sind warme Temperaturen über 20 Grad erwartbar. Der Wind weht schwach, kompakte Wolkenfelder sind nur mit Saharastaub zu erwarten, sonst können sich Berliner und Brandenburger auf einen blauen Himmel freuen. Ein Restrisiko bleibt, dass die Ostereiersuche von leichtem Regen oder regional gar von Gewittern unterbrochen wird. "Das ist aber eher die Ausnahme." Möglich wird das durch die relativ großen Temperaturunterschiede zwischen höheren, kälteren Luftmassen und den darunterliegenden, wärmeren Strömungen. Sollte es zu Schauern kommen und zuvor viel Saharastaub die Region erreicht haben, könnten sich die rötlichen Partikel auch auf Straßen und Autos ablagern. "Das würde man dann Blutregen bezeichnen, aber ich halte das nicht für wahrscheinlich", sagt Vögtlin.

3 Grad Celsius im Jahr 2013

Die Nacht zum Sonntag wird nach dem warmen Samstag auch am mildesten mit zehn bis sieben Grad. Am Ostersonntag werden 16 bis 21 Grad erwartet. Es soll weiterhin trocken und wechselnd bewölkt bleiben, einzelne Schauer sind im nordwestlichen Brandenburg in der Prignitz und Westhavelland möglich. Der Ostermontag startet dann ebenfalls überwiegend trocken. Allen Last-Minute-Ostereiersuchern rät der Meteorologe aber dazu, den Vormittag zu nutzen: "Von Südwesten ziehen am Mittag Wolken auf und ab dem Nachmittag kann es gebietsweise zu schauerartigen Regenfällen kommen." Sogar Gewitter mit Blitzen und Donner sind dann wahrscheinlich. Die Temperaturen gehen leicht zurück auf bis zu 19 Grad, sollte es regnen, könnten sie nochmals sinken. Insgesamt, so resümiert Vögtlin, steht Berlin und Brandenburg aber ein ungewöhnlich mildes Ostern bevor. Er vergleicht es mit 2013: "Damals hatten wir in Brandenburg Höchsttemperaturen von nur bis zu drei Grad." So frostig wird's definitiv 2024 nicht - selbst mit Saharastaub.

