fischersfritz Sonntag, 31.03.2024 | 10:51 Uhr

Ein schönes Ereignis. Ostermontag zur Eröffnung wird die Kapelle überfüllt sein. Wird der neue erste Raum jetzt regelmäßig für Besucher zur Verfügung stehen? Ob der hässliche DDR Bau dauerhaft ein Grund ist, nicht auch das Kirchenschiff wieder zu errichten, bleibt historisch abzuwarten. Schließlich ist man in Dresden sehr froh, dass dort nach der Wende die Frauenkirche wieder entstand. Der Garnisonskirchenerbauer, der preußische Königs Friedrich Wilhelm I, hat nur einmal Krieg geführt, in den damaligen Zeiten eher eine Seltenheit. Er könnte in vielen Aspekten ein Vorbild für eine heutige Regierung sein. Seine Einwanderungspolitik, wo er etwa 15.000 verfolgte Salzburger ProtestantInnen in Preußen aufnahm, brachte das Land vorwärts. Er war ein sparsamer König mit einer straffen Verwaltung. "Er betrieb eine merkantilistische Wirtschafts- und eine tolerante Religionspolitik." (WIKIPEDIA)