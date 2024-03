Marco Berlin Montag, 25.03.2024 | 10:06 Uhr

Sie sind nicht mit der Bahn zu fahren oder mit den öffentlichen.



Wie geht es nicht um den Datenschutz, in dem Sinne, dass sie sich beobachtet fühlen? Schliesslich haben sie in jedem Supermarkt in jedem Einzelhandel Kameras im eingangsbereich stehen meistens die Nummern, an wen sie sich wenden können wegen dem Datenschutz und welche Firma für die Aufzeichnung verantwortlich ist.

Hier geht es leider nur um den gesundheits- oder arbeitsschutz der Mitarbeiter der Deutschen Bahn.

Und wie so oft in Deutschland haben wir viele Regeln aber das heisst ja nicht, dass ich die Menschen daran halten.

Dies ist nur eine Entwicklung, die darauf beruft, dass es anscheinend Menschen gibt, die im öffentlichen Nahverkehr oder in der Deutschen Bahn der Meinung sind. Sie müssten ihre persönliche Entfaltungsfreiheit auf andere übertragen.

In diesem Sinn kann ich damit leben. Schliesslich dient es ja zur Sicherheit uns ein, damit wir auch, ohne dass wir belästigt werden, eine Fahrt antreten können.