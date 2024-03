Versuchter Mord und Sprengstoffexplosionen - Bundesanwaltschaft eröffnet Haftbefehl gegen Klette wegen RAF-Taten

Do 07.03.24 | 15:42 Uhr

Bild: dpa/U.Deck

Daniela Klette war zunächst vom Niedersächsischen LKA wegen mehrere Raub-Delikte gesucht und verhaftet worden. Nun hat die Bundesanwaltschaft auch einen Haftbefehl wegen terroristischer Taten der RAF gegen sie eröffnet.



Gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette ist am Donnerstag auch von der Bundesanwaltschaft ein Haftbefehl eröffnet worden. Darin geht es um drei Taten der Roten Armee Fraktion zwischen 1990 und 1993, an denen Klette beteiligt gewesen sein soll. Der heute 65-Jährigen, die nach über 30 Jahren im Untergrund Ende Februar in Berlin gefasst wurde, wird versuchter Mord und versuchte sowie vollendete Sprengstoffexplosionen vorgeworfen. Bisher lag gegen Klette ein Haftbefehl des Landeskriminalamts Niedersachsen vor, wegen mehrerer versuchter und erfolgreicher Raubüberfälle zwischen 1999 und 2016 - vor allem in Niedersachsen. In diesem Zusammenhang werden auch die noch flüchtigen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub gesucht.



picture alliance Berlin-Kreuzberg - Ex-RAF-Terroristin Klette wohnte ohne Mietvertrag in der Sebastianstraße Das Ex-RAF-Mitglied Daniela Klette wohnte 20 Jahre lang nicht nur unerkannt in einer Einzimmerwohnung in Berlin-Kreuzberg. Zur Wohnung gab es auch keinen Mietvertrag. Die Fahndung nach ihren beiden Komplizen läuft derweil weiter.



Anschläge auf Deutsche Bank und US-Botschaft

Die Bundesanwaltschaft bringt Klette nun mit drei konkreten Anschlägen der RAF Anfang der 1990er Jahre in Verbindung: Am 25. Februar 1990 soll sie gemeinsam mit anderen Mitgliedern der linksterroristischen Vereinigung versucht haben, einen Sprengstoffanschlag auf die Deutsche Bank in Eschborn zu verüben. Der Anschlag scheiterte, weil die Zündvorrichtung nicht funktionierte. In einem Fahrzeug vor der Bank waren 45 Kilogramm Sprengstoff deponiert gewesen. Im Februar 1991 soll Klette dann zusammen mit anderen RAF-Mitgliedern einen Schusswaffenanschlag auf die US-Botschaft in Bonn-Bad Godesberg verübt haben. Von der gegenüberliegenden Rheinseite sollen die Terroristen um Klette mit automatischen Gewehren mindestens 250 Schüsse auf das Botschaftsgebäude abgegeben haben. 65 Kugeln trafen die Botschaft, im beschossenen Gebäudeteil waren zum Zeitpunkt der Tat mindestens zehn Personen.

Von den Anfängen des RAF-Terrors bis zu Klette, Staub und Garweg

Bild: dpa/Tim Brakemeier Fünfzackiger Stern und Maschinenpistole: Symbol auf einem Schreiben der Rote Armee Fraktion. Die RAF ist als linksextremistische Terrorvereinigung für zahlreiche brutale Anschläge und Morde verantwortlich, mehr als 30 Menschen starben. Gegründet Anfang der 1970er Jahre unter anderem von Andreas Baader und Ulrike Meinhof, teilt sich die Entwicklung der Gruppe bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1998 in drei Generationen auf. Die kürzlich verhaftetete Daniela Klette und ihre Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg gehörten der dritten und letzten Generation an.



Bild: dpa/Roland Witschel Nach einigen Banküberfällen und Diebstählen - mutmaßlich zur finanziellen Vorbereitung späterer Taten - veröffentlichte die Gruppe 1971 ihr Papier "Das Konzept Stadtguerilla", anschließend schaukelte sich die Gewaltspirale rasch hoch: Die Taten der Terrorgruppe wurden immer brutaler. Im Mai 1972 startete die RAF ihre sogenannte "Mai-Offensive", bei sechs Bombenanschlägen kamen insgesamt vier Menschen ums Leben, 70 wurden verletzt. Das Bild zeigt einen Tatort auf dem Gelände des amerikanischen Hauptquartiers in Heidelberg, dabei wurden drei US-Soldaten getötet. Unter anderem der Springer-Verlag und ein Bundesermittlungsrichter waren Ziele der weiteren Anschläge. Wichtige Mitglieder der ersten Generation wurden anschließend verhaftet und ab 1975 im Stammheim-Prozess des mehrfachen Mordes und Mordversuchs angeklagt, einige brachten sich später im Gefängnis selbst um.



Bild: dpa/Heinz Wieseler Die zweite Generation der RAF gründete sich Mitte der 70er Jahre, nach Verhaftung der Gründungsmitglieder. Eine ihrer Missionen war es, durch Entführungen die Inhaftierten frei zu pressen. Im Jahr 1977 kam es zu mehreren Morden. Das Bild zeigt die abgedeckten Leichen von Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seinem Fahrer Wolfgang Göbel. Sie wurden am 7. April in ihrem Auto erschossen. Auch der Leiter der Fahrbereitschaft, Georg Wurster, wurde lebensgefährlich verletzt und starb später im Krankenhaus. In Bekennerschreiben an Agenturen und Zeitschriften bekannte sich das "Kommando Ulrike Meinhof der RAF" zu dem Attentat. Es war der Beginn einer Serie von Taten, im gleichen Jahr wurde der Dresdner-Bank-Vorstand Jürgen Ponto und der Präsident des Bundesverbands der Arbeitgeber, Hanns Martin Schleyer, von der RAF ermordet.



Bild: dpa Anfang der 1980er Jahre, während Mitglieder der zweiten Generation noch im Untergrund versuchten, ihrer Verhaftung zu entkommen, bildete sich die dritte Generation der RAF. Über sie ist nur sehr wenig bekannt, viele Taten blieben unaufgeklärt. Auf ihr Konto sollen zehn Morde zwischen 1985 und 1993 gehen. Ermordet wurden unter anderem der Siemens-Manager Karl Heinz Beckurts, der Diplomat Gerold von Braunmühl und am 30. November der Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen. Im Bild ist das Wrack seines Autos zu sehen, welches die Terroristen in Bad Homburg (Hessen) mit einer an einem Fahrrad befestigten Bombe gesprengt hatten.



Bild: dpa/Hartmut Reeh Der letzte Mordanschlag der RAF im April 1991: In Düsseldorf erschoss ein Scharfschütze der RAF den Präsidenten der Treuhandanstalt, Detlev Karsten Rohwedder, durch ein Fenster im ersten Stock seines Wohnhauses. Auch diese Tat konnte bislang nicht aufgeklärt werden. Zu der Zeit sollen die heute gesuchten ehemaligen Mitglieder Garweg und Staub sowie die verhaftete Klette bereits Mitglieder der RAF gewesen sein.



Bild: dpa/FOTOPRES Der letzte aufsehenerregende Anschlag der RAF und gleichzeitig der einzige, mit dem das Trio Klette, Staub und Garweg bislang konkret in Verbindung gebracht wurde: Im März 1993 sprengten drei Männer und eine Frau in den frühen Morgenstunden die schon fertiggestellte aber noch nicht bezogene Justizvollzugsanstallt Weiterstadt bei Darmstadt (Hessen). Mit Maschinenpistolen bewaffnet stürmten die Täter - mindestens drei Männer und eine Frau - die JVA. Das anwesende Personal fesselten sie in einiger Entfernung in einem Kleinbus. Mit insgesamt 200 Kilogramm Sprengstoff jagten die Terroristen das Gebäude in die Luft und verursachten einen Schaden von 80 bis 90 Millionen D-Mark.

Bild: dpa/BKA Nach Burkhard Garweg (links oben), Ernst-Volker Staub (Mitte) und Daniela Klette (rechts) suchen die Fahnder seit 2015 in Deutschland, 2020 wurden sie zudem auf die "Europe's Most Wanted"-Liste gesetzt. Allerdings nicht wegen der Taten der RAF, sondern wegen zahlreicher schwerer Raubüberfälle und einem versuchten Mord in Nord- und Westdeutschland. Diese Taten begingen sie vermutlich, um ihr Leben mit falscher Identität zu finanzieren.

Weil lange Zeit Informationen über sie fehlten, erstellten die Sicherheitsbehörden mithilfe von Technik mögliche Alterssimulationen der drei Gesuchten (Bilder unten). Jahrelang verlief die Suche ergebnislos, bis 2024 ...



Bild: rbb Dann wurde Daniela Klette als erste des Trios festgenommen. Die inzwischen 65-Jährige könnte auch wegen solcher Fotos aufgeflogen sein: Das ehemalige RAF-Mitglied, seit Jahrzehnten untergetaucht, hatte offenbar unter neuem Namen einen öffentlichen Facebook-Account betrieben. Darüber waren Bilder von ihr bei Straßenfesten und in einem Tanzstudio zu sehen. So wurde der Podcaster Khesrau Behroz mit seinem Recherche-Team auf Klette aufmerksam und auch für die Polizei könnten die Bilder wohl ein wichtiger Hinweis gewesen sein.



Bild: dpa/Monika Skolimowska Ende Februar wird Daniela Klette in Berlin-Kreuzberg festgenommen. Ein anonymer Hinweis soll die Polizei auf ihre Spur gebracht haben. Ihre Wohnung in der Sebastianstraße wurde anschließend aufwendig durchsucht, dabei fand die Polizei schwere Kriegswaffen, unter anderem eine Panzerfaustgranate, eine Kalaschnikow und eine Pistole.

Bild: dpa In den Folgetagen gab es gleich mehrere Razzien in Berlin-Friedrichshain. Die Suche konzentrierte sich nun auf die mutmaßlichen Komplizen von Klette, Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg. In der Grünwalder Straße und der Corinthstraße wurden Wohnungen durchsucht ...

Bild: dpa ..., am Markgrafendamm ein Gelände mit einer Bauwagensiedlung. Dort beschlagnahmte die Polizei einen ausgebauten Campingwagen, der wohl Burkhard Garweg als Zuhause diente.



Bild: dpa/LKA Niedersachsen In Klettes Wohnung stellte die Polizei auch Bilder von Garweg sicher. Einige der Fotos, die ihn in privater Umgebung und deutlich aktuellerem Erscheinungsbild zeigen, veröffentlichte das LKA Niedersachsen anschließend.



Bild: dpa Innerhalb der ersten Woche konnten die Beamten Garweg und Staub aber nicht ausfindig machen. Zur Suche sind zahlreiche Polizeibeamte und Spezialeinsatzkräfte aus Niedersachsen nach Berlin gezogen worden. Alleine in der Wohnwagensiedlung kamen an einem Tag rund 130 Beamten zum Einsatz. Das LKA Niedersachsen leitet die Ermittlungen.

Sprengung der JVA Weiterstadt

Bereits bekannt war, dass Klette auch an der Sprengung der JVA Weiterstadt im März 1993 beteiligt gewesen sein soll. Damals hatten insgesamt mindestens vier Terroristen der RAF - unter ihnen sollen auch Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg gewesen sein - die neu fertiggestellte, aber noch nicht von Häftlingen bezogene Justizvollzugsanstalt größtenteils gesprengt und einen Schaden von über 120 Millionen D-Mark verursacht. Das Wachpersonal hatten sie zuvor überwältigt und außerhalb des Geländes gefesselt in einen VW-Bus gesteckt.

An der Untersuchungshaft Klettes ändert der nun eröffnete Haftbefehl zunächst nichts - in der sitzt sie ohnehin schon seit einer Woche und wird es auch bleiben. Es wurde nun eine sogenannte "Überhaft" vorgemerkt, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Die würde aber erst relevant, sollte sich an der Untersuchungshaft in Niedersachsen etwas ändern. Nach dem Termin in Karlsruhe wurde Klette wieder per Hubschrauber nach Niedersachsen gebracht.

