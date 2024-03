Morena Berlin Mittwoch, 06.03.2024 | 16:17 Uhr

Ist ganz Ihre Weltsicht, dass es sich bei den Gesuchten um "most wanted Kriminelle" handelt. Sie sind sich da mit denen einig, die menschengemacht, bewusst und aus Interesse aussuchen, wer als "most wanted" gilt.

Wie man in diesem Sachverhalt einmal mehr sieht.



Bin nicht "most wanted" auf der Suche nach Leuten die (möglicherweise) einer Organisation angehörten, die sich vor 25 Jahren selbst auflöste. Ich bin auch nicht besonders "most wanted" interessiert Räuber diesen Formats zu fangen.

Ist klar, muss man machen. Rechtsstaat, Sicherheit, Regeln und so. Klar. Aber Räuber dieses Formats gibts Unzählige. Also kein Grund in besondere Erregung zu geraten. Oder sich drüber wundern das die eine Wohnung zur Untermiete haben. Wie viele in Berlin. Weil Hauptmieter sich die WHG gerne warm halten. Welche Rasterfahndung soll normal werden, wer begreift sich als Polizist, wird Miete bezahlt und gibt es keine Beschwerden von Nachbarn?

Im Grunde empört man sich, dass diese Menschen leben.