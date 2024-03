Chris MOL SRB Dienstag, 26.03.2024 | 10:33 Uhr

Persönlich sehe ich, dass ein sogenannter Heranwachsender sehr wohl in der Lage ist einzuschätzen, was er genau in jedem Moment seines Handeln tut.

Aber auch im reinen Jugendalter von 14 bis 18 Jahren und auch oft ab 12 Jahren provozieren Heranwachsende oft Straftaten, mit genauem Kalkül was Ihnen strafrechtlich maximal passieren könnte. Ich sehe dringend Bedarf bei der Novellierung der entsprechenden Gesetze. Es muss nicht eine Strafmündigkeit ab 9 oder 10 Jahren sein, aber ab 12 wäre okay...