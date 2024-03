"Die Gewissheit über Nachwuchs beim Großen Panda erhält man erst kurz vor der Geburt. In spätestens sechs Monaten werden wir erfahren, ob es geklappt hat", sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Angesichts der Seltenheit und Gefährdung dieser Spezies, sei eine erfolgreiche Fortpflanzung besonders wichtig für den Arterhalt.

Beim bundesweit einzigen Pandapärchen, das im Berliner Zoo lebt, ist erneut ein Versuch unternommen worden, Nachwuchs zu bekommen. Dafür wurde eine künstliche Befruchtung bei Pandaweibchen Meng Meng durchgeführt, wie der Berliner Zoo am Mittwoch mitteilte.

Zunächst war ein Versuch unternommen worden, das Pandaweibchen Meng Meng und Männchen Jiao Qing zwecks der Paarung natürlich zusammenzuführen. Denn bei Meng Meng "standen in der Nacht von Montag auf Dienstag die Zeichen günstig", erklärte der Zoo. Pandaweibchen sind nämlich nur einmal im Jahr fruchtbar - für 72 Stunden.

Bereits vor fünf Jahren war es durch eine künstliche Befruchtung gelungen, Nachwuchs zu bekommen. Die beiden Bären Pit und Paule kamen 2019 in Berlin auf die Welt, ihre Eltern - Meng Meng und Jiao Qing - gehören aber weiterhin der Volksrepublik China, sie wurden dem Berliner Zoo nur geliehen. In den Leihbedingungen war vereinbart worden, dass mögliche Babys ebenfalls China gehören und dorthin gebracht werden können. Pit und Paule sind deshalb inzwischen in China.

Tierparkdirektor Knieriem zufolge müssen sich die Bären müssen nun genügend Energiereserven anlegen, damit die Trächtigkeit erfolgreich verlaufen kann. "Nur wer ein gutes Fettpolster hat, hat genügend Milch, um den Nachwuchs zu ernähren."