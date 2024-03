Außerdem muss er an einem Fahrsicherheitstraining teilnehmen und den Hinterbliebenen ein Gespräch anbieten. Die Richterin sprach am Donnerstagnachmittag wörtlich von "einem ganz kleinen Fehler mit großen, großen Schäden."

Im Prozess um einen Verkehrsunfall in Teltow-Fläming , bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen waren, hat das Amtsgericht Potsdam den heute 20-jährigen Fahrer aus Beelitz (Potsdam-Mittelmark) am Donnerstag verwarnt und zu drei Monaten Fahrverbot verurteilt.

Der Angeklagte saß im August 2022 am Steuer eines Tesla, der auf der L73 nahe Dobbrikow (Teltow-Fläming) verunglückte. Fünf junge Menschen saßen in dem Wagen. Zwei 18-Jährige starben damals. Zwei Überlebende des Unfalls belasteten den Fahrer während des Prozesses schwer.

Laut Gutachten und Aussagen der Ersthelfer seien die hinteren Türen weder von innen noch von außen zu öffnen gewesen. Die Türgriffe am Auto sind bei dem Tesla Model S versenkt. "Bei Unfällen sollten die Airbags und die Türgriffe ausfahren. Aber der Sicherheitsablauf hat hier nicht stattgefunden", sagte ein KFZ-Gutachter am Donnerstag vor Gericht. Der Fahrzeughersteller gebe keine Garantie, dass das wirklich so funktioniert, so der Gutachter.

Die mechanische Entriegelung von innen sei relativ kompliziert. "Das muss man erstmal wissen. Und man muss es ausführen können. Hier war es aussichtslos", sagte der Gutachter. In der Bedienungsanleitung stehe, dass die Türen hinten möglicherweise nicht entriegeln. Man müsse durch die vordere Tür raus. "Ich finde es nicht gut. Aber wenn es zugelassen wurde, wurde es zugelassen", so die Einschätzung des Gutachters.