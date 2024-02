In Brandenburg sind im vergangenen Jahr so wenige Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen wie noch nie in der Geschichte des Bundeslandes. Das geht aus der vorläufigen Verkehrsunfallbilanz 2023 hervor, die am Freitag vom Ministerium des Innern und für Kommunales veröffentlicht wurde [mil.brandenburg.de].

Demnach sind im Jahr 2023 108 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Das seien vier weniger als im Jahr zuvor, wie Innenminister Michael Stübgen (CDU) bei der Vorstellung der Bilanz mitteilte.