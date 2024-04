Zwei Monate nach ihrer Festnahme in Berlin sitzt die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Daniela Klette nicht länger in Isolationshaft. Das berichtet der "Spiegel". Die Haftbedingungen seien gelockert worden, schrieb das Magazin am Freitag unter Berufung auf Klettes Verteidiger. Die 65-Jährige habe nun Kontakt zu anderen inhaftierten Frauen. Dem Bericht zufolge wird Klette zudem nicht mehr rund um die Uhr in ihrer Zelle wegen einer möglichen Suizidgefahr per Video überwacht.



Klette sitzt in Niedersachsen wegen der mutmaßlichen Beteiligung an mehreren Raubüberfällen in Untersuchungshaft. Zudem wurde ihr ein Haftbefehl der Bundesanwaltschaft wegen der mutmaßlichen Beteiligung an früheren Anschlägen der RAF eröffnet.