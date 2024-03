Die Ermittler stellen sich auf eine längere Fahndung nach den Ex- RAF -Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub ein. Aber sie seien "geduldig und hartnäckig", sagte der Präsident des niedersächsischen Landeskriminalamts, Friedo de Vries, der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. "Wir sind fest entschlossen, Herrn Garweg und auch Herrn Staub festzunehmen." Der Fahndungsdruck sei hoch, die Ermittler gäben nicht nach. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden aktuell in Ruhe ihre Tage verbringen", betonte er. Derzeit werteten die Fahnder Tausende von Spuren und Fundstücken aus .

Knapp einen Monat nach der Verhaftung der mutmaßlichen Terroristin Daniela Klette kommen weiter neue Details ans Licht. Laut "Welt am Sonntag" hatte das ehemalige Mitglied der RAF weitaus mehr Geld in ihrer Wohnung gebunkert als bisher bekannt.

Die mutmaßliche Komplizin der gesuchten Männer, Daniela Klette, die unter falscher Identität in einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg lebte, wurde am 26. Februar festgenommen. Sie gehörte wie Garweg und Staub der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion (RAF) an, die bis 1991 zahlreiche Anschläge verübt und Menschen getötet hatte.

Die 65-Jährige sitzt in Untersuchungshaft im Frauengefängnis in Vechta. Klette, Staub und Garweg wurden beziehungsweise werden auch wegen mehrerer Raubüberfälle gesucht, bei denen auch auf Menschen geschossen wurde.