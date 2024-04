In Berlin-Schmargendorf wurde laut übereinstimmenden Medienberichten am Dienstagabend bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden. Zuerst hatte die "B.Z." berichtet.

Der Kampfmittelräumdienst war am Abend laut "Tagesspiegel" bereits vor Ort in der Mecklenburgischen Straße, der Bericht bezog sich dabei auf einen Polizeisprecher. Weitere Details waren am späten Abend noch nicht bekannt, entschärft werden soll der Blindgänger aber nicht vor Mittwoch. Die Mecklenburgische Straße im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf war laut Verkehrsinformationszentrale bereits gegen 19 Uhr zwischen Binger Straße und der Zufahrt zur A100 in Fahrtrichtung Nord in beiden Richtungen wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt.

Erst am 20. Februar war eine Weltkriegsbombe in der Mecklenburgischen Straße unschädlich gemacht worden, etwa 7.500 Bewohnerinnen und Bewohner mussten währenddessen ihre Wohnungen verlassen.