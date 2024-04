Die Berliner Polizei hat ein großes Problem mit ihrer Fahrradflotte. Wie die Polizei rbb|24 am Montag auf Anfrage bestätigte, sollen 155 Fahrräder im April zwischenzeitlich nicht einsetzbar gewesen sein - und damit mehr, als die Fahrradstaffel Beamte zählt. Grund dafür waren technische Mängel und Sicherheitsbedenken. Zuerst hatte die "Berliner Zeitung" berichtet.

Die Polizei teilte nun allerdings mit, die ersten Fahrräder seien bereits wieder im Einsatz, an anderen sollen die Mängel noch in dieser Woche behoben werden. Insgesamt 60 Beamte arbeiten für die Fahrradstaffel der Berliner Polizei, dazu kommen 66 Beamte, die die Streifendienste in den örtlichen Direktionen machen. In einem internen Schreiben der Landespolizeidirektion, das dem rbb vorliegt, hieß es, der Ausfall der Fahrräder werde "erhebliche Auswirkungen auf die Streifendiensttätigkeit der Fahrradstaffel und die Streifendienste der örtlichen Direktionen haben".