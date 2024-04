Nach dem sommerlichen Wetter Anfang April blühten viele Obstbäume - doch nun sind die Temperaturen gesunken. Für Bienen ist es draußen zu kalt. Obstbauer fürchten, dass die Blüte nicht bestäubt wird und Teil der Ernte verloren geht.

Imker in Brandenburg fürchten um die Obsterträge in der kommenden Erntesaison. Grund dafür sind die unsteten Wetterbedingungen und das daraus resultierende Verhalten von Pflanzen und Bienen, hießt es am Freitag vom Landesverband der Bienenzüchter gegenüber dem rbb.

Nach frühsommerlichen Temperaturen an Ostern blühen viele Pflanzen gleichzeitig. Damit ist die Natur Meteorologen, Gärtnern und Landwirten zufolge in diesem Jahr mehrere Wochen voraus. "Bei der Obstblüte ist das Problem, dass alles gleichzeitig geblüht hat", sagt Frank George, Vorsitzender des Brandenburgischen Imkerverbandes aus Werder (Havel). "Also nicht die Reihenfolge: Die Pflaume fängt an und zum Schluss sind es Apfel und Birne. Das war alles relativ zeitgleich innerhalb sehr kurzer Zeit." Allerdings sind ihm zufolge aktuell hauptsächlich Hummeln und andere Wildinsekten als Bestäuber unterwegs.