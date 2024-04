Polizei will Beschwerdebegründung gegen Tesla-Protestcamp am Freitag einreichen

Das Versammlungsbehörde will am Freitag eine umfangreiche Beschwerdebegründung an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg schicken, um Einschränkungen des Protestcamps gegen das Tesla-Werk in Grünheide (Oder-Spree) zu erreichen. Das teilte das Brandenburger Polizeipräsidium – gleichzeitig Versammlungsbehörde – dem rbb am Freitagnachmittag mit.

"Wir sind der Meinung, dass das, was die Protestierer im Wald mit ihren Baumhäusern und anderen Dingen tun, nicht genuiner Bestand des Versammlungsrechts ist", sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) dem rbb am Freitag. "Wir sind gespannt, wie sich das Oberverwaltungsgericht im vorläufigen Rechtsschutz dazu einstellt."

Zum Inhalt der Begründung wollte sich ein Sprecher des Innenministeriums mit Blick auf das laufende Verfahren nicht äußern.