Sebastian Berlin Donnerstag, 11.04.2024 | 12:49 Uhr

@Damarco: wo Geld versickert? Mal im Internet suchen nach: Deutschland Medikamentenpreise Vergleich weltweit. Wir liegen auf Platz 2 weltweit. Warum nur? Die Pharmalobby macht seit Jahrzehnten super Arbeit in Deutschland. Abgezockt wird dabei jeder Beitragszahler. Warum Menschen in Notaufnahmen strömen ist m.M.n. auch glasklar. Weil sie zu faul sind, sich einen Arzt zu suchen (Bagatellbesuche, welche ich übrigens mit enormen Gebühren belegen würde!) oder weil sie keinen Facharzttermin erhalten und die Notaufnahme alle medizinischen Behandlungen anbietet. Speziell Gerätemedizin. Und zwar ad-hoc. Letzteres kann ich verstehen. Also lieber Herr Lauterbach: Telemedizin, das wird eh nichts in Deutschland! Gehen Sie an den Geldtopf, den die Pharmakonzerne jährlich erhalten. Reglementieren Sie die Preise für Arzneimittel. Beenden Sie Jahrzehnte des Abzockens. Stecken Sie das erhaltene Geld in das Gesundheitssystem. Wird er aber nicht machen. Politiker sind nun mal hörig ggü. Lobbyisten!