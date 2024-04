Raus aus dem Homeoffice und gemeinsam Zusammenarbeiten - für viele, vor allem in den Großstädten, ist der Co-Working-Space das Konzept der Zukunft. Aber funktioniert das auch in einem Flächenland wie Brandenburg?

Es gibt Arbeitsplätze, Besprechungsräume, Internet und eine Kaffeemaschine. Fertig ist der Co-Working-Space. Auch in Südbrandenburg gibt es das jetzt immer häufiger. Die Co-Working-Spaces bieten Arbeitsplätze, die man stunden- oder tageweise mieten kann und so aus dem eigenen Homeoffice herauskommt.

"Es gibt hier sehr viele handwerkliche Berufe, oder Berufe, die keine Bürojobs sind", so der Familienvater. "Deshalb ist natürlich der Bedarf auch geringer." Die drei Herzberger Co-Worker haben ihre Jobs allesamt von ihren alten Standorten mit in die Region gebracht.

Mittlerweile sind drei Plätze im Herzberger Co-Working-Space fest vergeben, beispielsweise an einen Grafik- und einen Mediendesigner. Doch es zeigt sich nach gut fünf Jahren auch: Das Konzept geht im ländlichen Herzberg noch nicht so richtig auf.

Ähnliche Probleme wie in Herzberg gibt es auch in der Villa Digitalkultur in Forst (Spree-Neiße). Lediglich zwei feste Mieter gibt es hier, auch, wenn einer davon gleich mehrere Arbeitsplätze gebucht hat. Viele hätten bereits am Anfang gesagt, dass ein Co-Working-Space in Forst nicht funktioniert, erzählt Mitbegründerin Mo Zielinski. Es gebe keinen Bedarf.

Doch auch fünf Mieter sind eine überschaubare Anzahl. Darum wurde das Portfolio des Co-Working-Space in Schwarze Pumpe erweitert - in Zukunft sollen nicht nur Büroräume vermietet werden. Unternehmen aus der Produktion sollen gleich ganze Werkhallen mieten können.

In noch größeren Dimensionen denkt man in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz). Die Spreewaldstadt will ein vierstöckiges Bürohaus bauen, direkt am Bahnhof und mit 150 modernen Arbeitsplätzen. Es ist quasi eine Wette auf die Zukunft.

Lübbenau liegt direkt an der Bahnstrecke Cottbus-Berlin, die zukünftig den Lausitz Science Park und den Wissenschaftspark Berlin Adlershof verbindet. Allein in Adlershof arbeiten rund 24.000 Menschen, ein Teil davon aus Südbrandenburg. Sie müssten zukünftig nicht mehr in die Hauptstadt pendeln.

Das Projekt wurde als förderwürdig eingestuft. 25 Millionen Euro stehen damit aus dem Lausitzer Strukturwandeltopf bereit. Die künftigen Betreiber haben inzwischen das Grundstück gekauft und baufertig hergerichtet. Wenn alles klappt, soll noch in diesem Jahr der Bau beginnen.