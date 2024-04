CD Dienstag, 23.04.2024 | 14:05 Uhr

Im Gegenteil, diese Spaßmobile haben in Verkehrsmitteln nichts zu suchen. Wer unbedingt schneller als zu Fuß sein will und trotzdem ein Stück mitgenommen werden will, kann ein Fahrrad nutzen, aber auch die stören immer mehr den Betriebsablauf. Es sind einfach zu viele für eine PERSONEN-Beförderung.