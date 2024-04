Der Landesjagdverband in Brandenburg dringt darauf, dass rasch Regelungen für einen schnelleren Abschuss von Wölfen nach Weidetier-Rissen getroffen werden. "Der Abschuss schadenstiftender Wölfe muss in Brandenburg zur Routine werden", forderte der Geschäftsführer des Landesjagdverbandes, Kai Hamann.

Naturschützer freuen sich, Tierhalter klagen und vielen ist ein bisschen mulmig: Lange galt der Wolf als ausgestorben in Deutschland, nun streift er wieder durch Brandenburg. Was ist eigentlich dran an der Angst vorm bösen Wolf? Von Annika Klügel und Caroline Winkler

Diese Schnellabschüsse sind in Gebieten mit einem erhöhten Rissaufkommen möglich, wenn dort ein Wolf den Herdenschutz überwunden und ein Nutztier gerissen hat. Die Abschussgenehmigung gilt dann für 21 Tage nach dem Riss und in einem Umkreis von bis zu 1.000 Metern um die betroffene Weide.

"Da die Überarbeitung der Wolfsverordnung noch aussteht und der Prozess erst am Anfang steht, ist jetzt ein beherztes Vorgehen für die Menschen im ländlichen Raum entscheidend", forderte der CDU-Landtagsabgeordnete Julian Brüning, der Mitglied im Agrarausschuss ist. Nach Angaben von Jagdverbandsgeschäftsführer Hamann gibt es in Brandenburg mehr als 1.000 Wölfe und fünf Risse oder Übergriffe von Nutztieren pro Tag.

Wölfe stehen in Deutschland unter strengem Naturschutz und dürfen nur mit einer behördlichen Ausnahmegenehmigung unter strengen Voraussetzungen geschossen werden.



Die Zahl bestätigter Wolfsrudel - also Wolfsfamilien - in Brandenburg stieg im biologischen Wolfsjahr 2022/2023 auf 52. Der Zeitabschnitt reicht von der Geburtszeit der Welpen Anfang Mai bis zum Ende ihres ersten Lebensjahres Ende April des Folgejahres. Genaue Wolfszahlen gibt das zuständige Landesamt für Umwelt nicht an.

Die Zahl der Wolfs-Übergriffe in Brandenburg stiegt von 297 im Jahr 2022 auf 358 im vergangenen Jahr. Dabei wurden 1.281 Schafe und Ziegen getötet. "Die anhaltenden Nutztierrisse erklären sich hauptsächlich durch noch immer nicht flächendeckend umgesetzte Herdenschutzmaßnahmen, insbesondere auch in den Gebieten, in denen es schon lange Wölfe gibt", so das Landesumweltamt. In 235 Fällen (66 Prozent) seien die Weidetiere nicht entsprechend geschützt gewesen.