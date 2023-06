Peter Nitschke schaut begeistert durchs Fernglas. Der Leiter von "Sielmanns Naturlandschaft" in der Döberitzer Heide im Havelland erblickt Wisente, Rotwild mit Nachwuchs und Przewalski-Pferde. Die Tiere grasen alle friedlich in der sogenannten Wildniskernzone, einer Naturlandschaft auf rund 1.860 Hektar.

Peter Nitschke findet: "Es ist wichtig, dass man die Sorgen und Ängste der Leute wirklich ernst nimmt." Er meint damit vor allem die Nutztierhalter in der Region, die ihre Herden vor Wolfrissen schützen müssen. Es sei gut, sagt Nitschke, dass das Land Brandenburg wolfssichere Zäune und Herdenschutzhunde unterstütze. Das betreffe auch Schäfer, die in der Döberitzer Heide Weideflächen gepachtet haben – und die um ihre Tiere bangen, seit es hier wieder Wölfe gibt.

Dem Leiter der Naturlandschaft in der Döberitzer Heide ist vollkommen bewusst, dass nicht jeder froh über die Rückkehr der Wölfe ist. Zumal es nirgendwo in Deutschland so viele Tiere gibt wie in Brandenburg: Zuletzt lebten laut dem "Wolfs-Monitoring" der Länder fast 50 Rudel in der Mark, die Wölfe in der Döberitzer Heide miteingeschlossen. Neue Zahlen kommen voraussichtlich im September.

Grundsätzlich können Wölfe sehr weite Strecken zurücklegen. Bis zu 70 Kilometer schaffen sie – am Stück. "Wölfe haben natürlich kein Navi, die laufen einfach los", scherzt Peter Nitschke. Da könne es immer wieder mal vorkommen, dass sie auf Ortschaften stoßen und dort auch gesichtet werden.

Im Januar dachten Anwohner in Berlin-Spandau, dass sie einen Wolf gesichtet hätten. Tatsächlich war es wohl aber nur ein Hund. Nitschke betont, dass Wölfe an sich gar nicht in Städte wollen: "Die sehen dann zu, dass sie dort schnell wieder weggekommen." Menschliche Siedlungen haben Wölfen schon vom Nahrungsangebot her nichts zu bieten, anders als etwa Wildschweinen oder Waschbären.

Doch wie sollte man sich verhalten, sollte man doch einmal einem Wolf begegnen. Peter Nitschke empfiehlt: "Dann muss man sich groß machen, sich bemerkbar machen, in die Hände klatschen. Der Wolf zieht sich dann auch zurück". In aller Regel würden Städter dem Wolf überhaupt nicht begegnen. Denn der Wolf suche Ruhe, weite Flächen und ausreichend zu fressen. So wie in der Naturlandschaft der Döberitzer Heide.