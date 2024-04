Im Fall des mutmaßlichen Reichsbürger-Netzwerks rund um Heinrich XIII. Prinz Reuß soll der Hauptprozess am 21. Mai in Frankfurt am Main beginnen. Das teilte das Oberlandesgericht in Frankfurt am Main am Dienstag mit. Das Verfahren wird demnach gegen neun Beschuldigte eröffnet, darunter auch die Berliner Richterin und AfD-Politikerin Birgit Malsack-Winkemann.



Angeklagt sind sie wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und der Planung eines gewaltsamen Angriffs auf das Reichstagsgebäude in Berlin. Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft sollen die Mitglieder des Netzwerks geplant haben, die staatliche Ordnung in Deutschland erst gewaltsam zu stürzen und dann durch eine eigene Staatsform zu ersetzen.

Die Gruppe war im Dezember 2022 aufgeflogen. Damals durchsuchte die Polizei bei einer Razzia im "Reichsbürger"-Milieu etwa 150 Wohnungen. Malsack-Winkemann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.