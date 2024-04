Berliner Senat will für schnelleren Wohnungsbau mehrere Gesetze ändern

Durch ein neues Gesetz soll in der Hauptstadt der Wohnungsbau vorangetrieben werden. Fristen sollen verkürzt werden, unter anderem Straßengesetz und Bauordnung sind betroffen. Einwände der Naturschutzbehörde würden weniger stark gelten.

Im Kern sollen verkürzte Fristen und neue Standards gelten. Außerdem sollten bei Bauprojekten frühzeitig alle Beteiligten an einen Tisch geholt werden.

Der Berliner Senat hat seinen Entwurf eines Gesetzes, das schnelleres Bauen ermöglichen soll, fertiggestellt. Mit den vorgesehenen Änderungen will die schwarz-rote Landesregierung vor allem den Wohnungsbau beschleunigen.

Überhaupt soll dem Wohnungsbau in den verschiedenen Gesetzen eine besondere Bedeutung zukommen. So ist vorgesehen, dass das öffentliche Interesse an solchen Bauprojekten auch im Landeswaldgesetz stärkeres Gewicht bekommt. Dort geht es um die Frage, wo Waldflächen für andere Zwecke umgewidmet werden dürfen.

Außerdem sieht der vom Senat nun an die Verbände versandte Entwurf des "Schneller-Bauen-Gesetzes" vor, dass zwischen den Bau- und Naturschutzbehörden künftig nicht mehr zwingend "Einvernehmen" hergestellt werden muss. Das heißt, dass Baugenehmigungen auch trotz Einwänden von Naturschutzbehörden erteilt werden könnten. Dies ist auch im Bundesnaturschutzgesetz so geregelt. Das Berliner Gesetz räumt dem Naturschutz bislang allerdings stärkeres Gewicht ein, was immer wieder zu Bauverzögerung führt.