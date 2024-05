Immanuel Berlin Montag, 27.05.2024 | 13:32 Uhr

Rigel:

"Einige haben echt noch nicht den Knall gehört. In Europa und auf der Welt riechts nach Krieg, aber für den Michel sind Kühlinseln wichtiger."



Was hat das eine mit dem anderen zu tun? NICHTS!



Schließt das eine das andere aus? NEIN!



Oder mit den Worten von "Rigel":

Einige haben echt noch nicht den Knall gehört. In Europa und auf der Welt riechts nach Krieg, aber für "Rigel"Michel ist es wichtiger, hier zu kommentieren.