Besucherinnen und Besucher von fünf Berliner Freibädern können in diesem Sommer Tickets fast nur noch online kaufen. In den Sommerbädern Pankow, Neukölln, Kreuzberg, Am Insulaner und Humboldthain haben die Kassen ab Juni nur bis 10 Uhr geöffnet, im Sommerbad Humboldthain montags bis 12 Uhr, wie die Berliner Bäder-Betriebe am Mittwoch mitteilten.

Danach können Tickets dort nur noch online erworben werden. Die Bäderbetriebe gewähren einen Rabatt von zehn Prozent auf alle Online-Tickets. Das Kassenpersonal stehe vor Ort weiterhin für Auskünfte und Unterstützung zur Verfügung, hieß es in der Mitteilung weiter.

Der Einlass in die Bäder soll so entspannter verlaufen. Zusätzlich zeigt den Angaben zufolge eine Ampel auf der Homepage der Berliner Bäderbetriebe [berlinerbaeder.de], wie stark die Freibäder ausgelastet sind - und ob der Einlass möglicherweise gestoppt wird. Grün heißt uneingeschränkter Zugang zum Bad. Gelb bedeutet, dass sich das Bad allmählich füllt. Steht die Ampel auf Orange, ist das Bad stark ausgelastet. Dann wird der Ticketverkauf für das Bad an den Kassen und im Internet gestoppt. Bereits verkaufte Tickets behalten allerdings ihre Gültigkeit, der Eintritt ist weiterhin möglich. Zeigt die Ampel Rot, werden keine Badegäste mehr eingelassen.