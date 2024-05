Die Stadtverwaltung von Frankfurt (Oder) hat am Mittwoch das historische Rathaus offiziell wiedereröffnet. Es ist in den vergangenen vier Jahren für rund 36 Millionen Euro umgebaut worden, heißt es von den Verantwortlichen. Ursprünglich waren 27 Millionen Euro veranschlagt. Allerdings hätten die Corona-Pandemie und gestiegene Baukosten das Budget nach oben getrieben.

Als erstes wechselt die Personalabteilung wieder ins Rathaus. Danach ziehen Oberbürgermeister René Wilke (Linke) und die Pressestelle um. Auch im neuen Trauzimmer können Paare bald wieder heiraten, erklärt der Sprecher "Wir freuen uns alle sehr darauf, wieder im Rathaus zu sitzen. Die Verwaltung bekommt mit dem Rückzug an den Marktplatz wieder ihr Gesicht, Ansprechbarkeit und Sichtbarkeit zurück. Es ist das, was eine Stadt ausmacht, dass Verwaltung, Stadtpolitik, aber auch Bürgerinnen und Bürger, die am Geschehen in ihrer Stadt interessiert sind, wissen, dass sie herkommen und sich austauschen können."