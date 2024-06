Die Frauen von Union Berlin stehen nach dem 8:0-Heimsieg gegen den SV Henstedt-Ulzburg in der Aufstiegsrelegation mit einem Bein in der 2. Bundesliga. Das Hinspiel fand vor einer neuen Rekordkulisse im Stadion an der Alten Försterei statt.

Nach dem 8:0 im ersten Aufstiegsspiel gegen den SV Henstedt-Ulzburg hängt ein weiteres Foto an der Girlande in der Kabine. Am Sonntag, 16. Juni, können die Eisernen Ladies nicht nur ihre Girlande, sondern auch den Aufstieg in die 2. Liga perfekt machen.

Der Bildhintergrund wird vielleicht etwas weniger imposant: Mit dem Stadion An der Alten Försterei kann das Beckersbergstadion in Henstedt-Ulzburg nicht mithalten. Um das Spielfeld spannt sich eine aschrote Tartanbahn. Sechs Steinstufen bilden eine Tribüne an der Längsseite.

Wenn das Spiel um 14 Uhr angepfiffen wird, werden nur rund 4.500 Fans im Stadion Platz finden. Union hat angekündigt, die Begegnung auf der Vereinsseite zu streamen. Kein Vergleich zum ersten Aufstiegsspiel: 18.045 Fußball-Begeisterte waren in Berlin dabei.