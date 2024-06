Der Koordinator für deutsch-polnische Beziehungen im Auswärtigen Amt Dietmar Nietan (SPD) fordert mehr Schienenverbindungen zwischen Deutschland und Polen über die Oder. Die Oder sei ein Nadelöhr, sowohl für Pendlerinnen und Pendler, aber auch aus sicherheitspolitischer Sicht. Denn Verbindungen sind nötig, unter anderem zur logistischen Unterstützung der Nato-Heeresbrigade in Litauen oder zum Transport von Waffen und Gütern in die Ukraine, und später für einen möglichen Wiederaufbau, erklärte Nietan beim Netzwerktreffen "Oder-Partnerschaft". Daran haben am Mittwoch im Roten Rathaus in Berlin Vertreter aus Brandenburg und Sachsen sowie der polnischen Grenzregionen teilgenommen. Thema war die Entwicklung auf beiden Seiten der Oder.