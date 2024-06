Ein 19-jähriger Autofahrer ist in der Katzbachstraße in Berlin-Kreuzberg bewusst gegen ein geparktes Auto gefahren. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Zuvor sollen sich der Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin gestritten haben. Beide erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.

Durch den Aufprall wurde das gerammte Fahrzeug gegen weitere geparkte Autos geschoben. Ein Auto rollte dann auf den Gehweg und stieß gegen die Fassade eines Wohnhauses. Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt neun Autos sowie die Hausfassade beschädigt.