Weswegen wohl..... Berlin Dienstag, 11.06.2024 | 15:48 Uhr

"Wenn der Personenschutz Berlin lahmlegt"



.....aus gutem Grund ist das so. Für Wolodymyr Selenskyj kann die Sicherheitsstufe überhaupt nicht groß genug sein. Was wäre die Folge, wenn an irgendeiner Stelle irgendwo eine winzige Lücke auftauchen würde? Darauf wartet Putin nur, um seine Leute in Aktion treten lassen zu können.