rbb: Was halten Sie aus der Perspektive der Gewerkschaft der Polizei (GDP) von der Entscheidung, die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz nach Berlin zu verlegen?

Benjamin Jendro: Grundsätzlich ist eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine natürlich ein wichtiges internationales Thema, insbesondere angesichts des noch andauernden Krieges. Berlin strebt eine Position als globaler Player an, was wir verstehen. Aber am Freitag, den 14.6. beginnt hier die Fußball-Europameisterschaft, was ohnehin schon massive Auswirkungen auf die Sicherheitsvorkehrungen in Hauptstadt hat. Um mal einige Stichworte zu nennen: Fanmeile, Fan-Treffs und Internationale Spiele in Berlin.