Hohe Sicherheitsstufe - Selenskyj-Besuch führt zu starken Verkehrseinschränkungen in Berlin

Mo 10.06.24 | 09:12 Uhr

picture alliance/D.Kalker Audio: rbb24 Inforadio | 10.06.2024 | Raphael Knop | Bild: picture alliance/D.Kalker

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Dienstag in Berlin erwartet. Und nicht nur er. Wegen der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz gilt eine hohe Sicherheitsstufe - mit spürbaren Auswirkungen auf den Verkehr.

Die in Berlin stattfindende Ukraine-Wiederaufbaukonferenz sorgt aufgrund einer sehr hohen Sicherheitsstufe rund um das Treffen für Verkehrsbehinderungen, Sperrungen und Einschränkungen im Nahverkehr.



Erwartet wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der die Konferenz im Kongresszentrum CityCube auf dem Messegelände in Charlottenburg zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eröffnet.



Selenskyj wird am Dienstag auch eine Rede im Bundestag halten. Zahlreiche weitere hochrangige Politiker, darunter auch weitere Regierungschefs, werden teilnehmen.



Sicherung des Tagungsorts auf dem Messegelände

Die Polizei muss den Tagungsort auf dem Messegelände (Charlottenburg-Wilmersdorf) sichern, außerdem die Hotels, in denen die wichtigsten Politiker wohnen. Dazu kommen die Strecken zwischen dem Flughafen BER, dem Kongresszentrum in Charlottenburg sowie dem Regierungsviertel in Tiergarten (Mitte) und den Hotels in der Innenstadt.



Hinzu kommen bereits bestehende Sperrungen wegen der Fanzonen der Fußball-EM. Nun könnten auch auf den Umgehungen der Fanzonen weitere Straßen und zeitweise auch die Stadtautobahn für die Sicherung der Konferenz gesperrt werden.



Angepasste Pläne der S-Bahn mit erheblichen Einschränkungen

Die S-Bahn veröffentlichte am Wochenende bereits angepasste Fahrpläne für die betroffenen Tage Montag bis Mittwoch. Hintergrund dieser Sperrungen sind nach Angaben des Unternehmens Erfahrungen während früherer Sicherheitslagen. Demnach war es da kurzfristig zu teils mehrstündigen Sperrungen zentraler Streckenabschnitte sowie Fahrten mit deutlich verringerter Geschwindigkeit und langen Stopps auf freier Strecke gekommen. "Unter solchen Voraussetzungen ist kein S-Bahnverkehr nach Fahrplan möglich", teilte das Unternehmen am Sonntag mit.



Ab Montagmittag (12 Uhr) weichen mehrere Linien vom regulären Fahrplan ab:

Bei der S1 entfallen die Verstärkerzüge zwischen Wannsee/Zehlendorf und dem Potsdamer Platz. Es soll ein planmäßiger 10-Minuten-Takt zwischen Wannsee–Frohnau aufrecherhalten werden.



Die S2 verkehr ebenfalls im 10-Minuten-Takt, aber nur zwischen Anhalter Bahnhof und Buch



Die S26 entfällt.



Bei der S3 enfallen die Verstärkerzüge zwischen Karlshorst–Ostbahnhof. Die Ringbahnlinien S41/42 fahren nur im 10-Minutentakt



Die S45 fährt abweichend nur zwischen Hermannstraße und Grünau.



Die S47 fährt nur zwischen Spindlersfeld und Schöneweide



Die S5 verkehrt im 10-Minuten-Takt zwischen Hoppegarten/Mahlsdorf und Ostbahnhof. DIe sogenannten Verstärkerzüge zwischen Mahlsdorf und Ostbahnhof auf dieser Linie entfallen.



Die S85 fährt abweichend zwischen Frohnau und Schöneweide im 20-Minutentakt.



Am Dienstag fahren die S-Bahnen aufgrund der Sicherheitsvorgaben ohne Halt durch den Bahnhof Messe Süd.

Besondere Überwachungen und Ausweispflicht

Zu den weiteren Sicherheitswarnungen gehört, dass der Luftraum überwacht wird, Gebäude von der Polizei mit Spürhunden nach Sprengstoff durchsucht werden, Scharfschützen postiert wurden, Spezialeinsatzkommandos (SEK) bereit stehen. Die genaue Zahl der eingesetzten Polizisten wird erst kurz vorher bekanntgegeben.



Am Sonntag verkündete die Polizei zwei sogenannte Allgemeinverfügungen und Sicherheitsbereiche, die in der westlichen Innenstadt und im Regierungsviertel liegen. Es wird am Montag und Dienstag Sperrungen für den Verkehr, aber auch für Fußgänger geben.

Anwohner und Berechtigte sind gebeten, sich gegebenenfalls an den Sicherheitsbereichen auszuweisen. Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist, sollte sich über Behinderungen informieren.

