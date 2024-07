Hoher Sachschaden nach Brand auf ehemaligem Firmengelände in Wittenberge

Eine leerstehende Lagerhalle in Wittenberge (Prignitz) hat am Dienstagabend Feuer gefangen und brannte komplett ab. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach erreichten Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr eine Meldung über Feuer in einem Raum für Baumaschinen und Materialien an der Lenzener Chaussee. Es sollen Druckgasbehälter explodiert sein.