Im Januar findet die Polizei in einem Auto in Mittenwalde (Dahme-Spreewald) einen sechsjährigen Jungen tot auf. Kurz nach der Tat gesteht die Mutter, ihr Kind getötet zu haben. Ein Gutachten attestiert der 40-Jährigen nun Schuldunfähigkeit.

Das Verfahren sei eingestellt worden, weil sie schuldunfähig sei. Das habe ein psychiatrisches Gutachten ergeben, so die Sprecherin. Die Mutter befinde sich auch nicht mehr in Untersuchungshaft, sondern sei inzwischen auf freiem Fuß.

Im Falle des im Januar in einem Auto in Mittenwalde (Dahme-Spreewald) tot aufgefundenen Sechsjährigen ist das Ermittlungsverfahren gegen die beschuldigte Mutter eingestellt worden. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Cottbus dem rbb am Montag auf Nachfrage.

Die 40-Jährige hatte bereits im Januar kurz nach der Tat bei der Vernehmung zugegeben, den Sechsjährigen getötet zu haben. Wie es zur Tat kommen konnte, ist weiterhin unklar. Auch das Obduktionsergebnis liege noch nicht vor. Es müsse noch Gewebe untersucht werden, so die Staatsanwaltschaft.

Die Polizei hatte die Mutter und ihr Kind in der Nacht zum 15. Januar in einem Auto entdeckt, das auf einem Waldweg im Ortsteil Ragow abgestellt war. Das Kind lag leblos im Innenraum. Der Vater hatte am Abend zuvor in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) seine Frau und das gemeinsame Kind als vermisst gemeldet.