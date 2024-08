Ostprignitz-Ruppin - Früheres Gefängnis in Wittstock/Dosse wird versteigert

Fr 16.08.24 | 15:03 Uhr

Bild: IMMOBILIENAUKTIONSHAUS DEUTSCHLAND

49 Immobilien werden am 12. September in Berlin versteigert - darunter ein früheres Gefängnis in Wittstock/Dosse. Es wurde 1961 geschlossen. Die Arrestzellen sind aber bis heute nicht zurückgebaut worden.

In einer 35 Seiten starken Infobroschüre präsentiert die IAD Immobilienauktionshaus Deutschland GmbH derzeit, welche 49 Immobilien sie am 12. September in Berlin versteigern wird. Auf dem Cover der Infobroschüre [ia-deutschland.de] prangt ein besonderer Gebäudekomplex. Er steht im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, genauer gesagt in der Kleinstadt Wittstock/Dosse. Es handelt sich um das ehemalige Amtsgerichtsgebäude Am Kyritzer Tor. Geboten wird aber nicht nur auf das Gerichtsgebäude, sondern auch auf das frühere Gefängnis, das in seinem Schatten im Hof steht. Das Mindestgebot für die denkmalgeschützten Gebäude mit rund 480 Quadratmetern Nutzfläche liegt demnach bei 260.000 Euro.

Das Objekt steht in der Wittstocker Innenstadt Bild: IMMOBILIENAUKTIONSHAUS DEUTSCHLAND

Zehn Personen haben Interesse bekundet

"Die freihändige Vermarktung läuft bereits einige Zeit, es hat aber bisher nicht geklappt mit dem Verkauf", sagt Grundstücksauktionator Matthias Knake, Geschäftsführer des Auktionshauses, dem rbb am Freitag auf Nachfrage. Nun werde versucht, das Gebäude deutschlandweit zu vermarkten. Der Auftrag sei vom Eigentümer, eine Privatperson, gekommen. "Seit vier Wochen bewerben wir die Herbstauktion und das Gebäude in Wittstock/Dosse", berichtet Knake weiter: "Zehn Personen haben schon ihr Interesse bekundet." Die Stadt Wittstock/Dosse ist bekannt für ihre gut erhaltene mittelalterliche Altstadt mit Fachwerkhäusern und der Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert. Das dreigeschossige Amtsgerichtsgebäude und das Gefängnis liegen direkt im historischen Stadtkern. 1961 wurde das Gefängnis geschlossen, 2004 das Amtsgericht.

imago images/photothek/U.Grabowsky Lehrkräftepreis geht nach Wittstock - "Frau Gottschalk erkennt das Potenzial jedes Schülers mit Behinderung" Große Ehre für die Wittstocker Lehrerin Ellen Gottschalk: Sie wurde in Berlin mit dem "Deutschen Lehrkräftepreis" ausgezeichnet. Die Sonderpädagogin der kreislichen Mosaik-Förderschule ist die einzige Preisträgerin aus Brandenburg.

Gebäude sind stark sanierungsbedürftig

Die Gebäude wurden zwischen 1860 und 1890 gebaut und sind laut Auktionshaus mittlerweile in einem "stark sanierungsbedürftigen Zustand". "Das alte Amtsgerichtsgebäude mit den Arrestzellen bietet einem kreativen Investor vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten", ist sich Knake dennoch sicher: "Es gibt täglich neue Anfragen. Es ist Bewegung drin." Auch auf anderen Portalen im Internet werde das Gebäude derzeit angeboten. Am 12. September kommen die Wittstocker Gebäude unter den Hammer. Darüber hinaus werden ein Waldgrundstück im Berliner Speckgürtel, eine Hofanlage in der Prignitz und eine Landwirtschaftsfläche im Spreewald versteigert. Zudem stehen drei Mehrfamilienhäuser in Eberswalde zum Verkauf. Mehr als zwei Millionen Euro müssen dafür aber geboten werden.