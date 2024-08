Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der Seerandstraße am Werbellinsee schwer verunglückt. Der 19-jährige wurde von einem anderen Motorradfahrer geschnitten, teilt die Polizei am Montagmorgen Antenne Brandenburg vom rbb mit. Der Fahrer kam demnach von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Er habe mehrere Knochenbrüche erlitten, hieß es weiter.

Die L220 wurde für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

Auf der Strecke um den Werbellinsee und auf der Straße nach Oderberg (Barnim) rasen viele Motorradfahrer regelmäßig - mit entsprechendem Lärm. Mehrere Anwohner haben sich rbb-Informationen zufolge bereits beklagt. Die Polizei stellte daraufhin einen Blitzer auf, der auch von hinten die Kennzeichen der Biker erfassen kann.