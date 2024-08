Der Rundfunk Berlin-Brandenburg denkt darüber nach, das Hochhaus in der Masurenallee in Berlin zu verkaufen. rbb-Intendantin Ulrike Demmer sagte bei einer Pressekonferenz des Senders am Mittwoch in Berlin, Ziel sei es die Fläche in Berlin mittelfristig zu halbieren. Alle dafür notwendigen Prüfungen seien beauftragt.

Man wolle das Geld nicht in den Erhalt von Gebäuden stecken, die künftig nicht mehr gebraucht werden. Mittelfristig könnten so etwa sechs Millionen Euro Unterhalt pro Jahr gespart werden. "Wir machen unsere Arbeit dann künftig in Berlin im Haus des Rundfunks", so Demmer.