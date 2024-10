Fransenjacken und Cowboystiefel: Der Frühling stand modisch ganz im Zeichen von "Cowboy Core", ausgelöst durch das neue Beyoncé-Album. Kurz darauf folgte der nächste Trend: der "Brat Girl Summer". Eine Ästhetik, die gezielt unperfekt war - mit verschmiertem Eyeliner, zerzausten Haaren und 2000er-Vibes. Auch die "Mob Wife Aesthetic" schaffte es in diesem Jahr für einige Wochen in die Kleiderschränke: viel Leopardenmuster, Pelzmäntel und dazu hochtoupierte Haare. Diese schnellen Wechsel nennt man Mikro-Trends.

Was ziehe ich an, wenn der Dresscode "serbski", also sorbisch/wendisch ist? Während Frauen die Qual der Wahl haben, müssen Männer auf den klassischen Anzug zurückgreifen. In Cottbus gab es nun spezielle Workshops zur Lausitzer Mode.

Soziale Medien sind entscheidend für die Verbreitung dieser Trends. Mit Hashtags wie #cowboycore oder #bratgirlsummer drücken Nutzer:innen auf Plattformen wie Tiktok oder Instagram ein Lebensgefühl aus. "In dem Moment, in dem man dem Trend einen Namen gibt, definiert man ihn. So fällt es anderen leichter, darauf einzusteigen und ihn für sich umzusetzen. Dann flackert er wie ein Strohfeuer kurz und hell auf", erklärt Carl Tillessen.

Die wachsende Bedeutung der sozialen Medien führt laut dem Trendanalysten allerdings nicht dazu, dass traditionelle Modestandorte wie Berlin an Einfluss verlieren. "Trotz Globalisierung gibt es ausgeprägte lokale Ästhetiken, die bleiben", erklärt er. In Berlin prägt die Clubkultur weiterhin die Mode, mit typischen Fetisch- und Grunge-Elementen. "Berlin setzt immer wieder auch global Impulse", betont Tillessen.

Warum Mikro-Trends so attraktiv sind, erklärt der Psychologe und Social-Media-Forscher Hannes-Vincent Krause: "Als Menschen haben wir zum einen das Bedürfnis, einzigartig zu sein und herauszustechen. Auf der anderen Seite gibt es auch das Bedürfnis danach, von anderen Menschen Anerkennung zu bekommen." Mikro-Trends würden es erlauben, von einem gewissen Anteil an anderen Menschen gut gefunden zu werden - "aber auch nicht von so wahnsinnig vielen Menschen, als dass dadurch unsere Einzigartigkeit verloren gehen könnte." Allerdings können diese Trends auch negativen Druck erzeugen: "Man könnte das Gefühl bekommen, andere Leute können sich mehr Sachen leisten. Denn um so einen Trend zu befolgen, gehört natürlich auch ein bisschen finanzielles Investment dazu", sagt Hannes-Vincent Krause.