Mensch stirbt bei Wohnungsbrand in Berlin-Hellersdorf

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Hellersdorf ist am Freitag ein Mensch gestorben.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Mittag in die Louis-Lewin-Straße gerufen. Dort brannte eine Erdgeschosswohnung eines fünfgeschossigen Hauses in voller Ausdehnung. Eine Person war bereits tot. Dabei handelte es sich vermutlich um die Mieterin oder den Mieter. Die Todesursache werde noch geklärt, sagte ein Feuerwehrsprecher dem rbb.

Den Angaben zufolge könnte es zu einer Verpuffung gekommen sein. Dabei sei ein Polizist leicht verletzt worden, der schon vor der Feuerwehr eintraf und vermutlich Erste Hilfe leisten wollte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Einer der Feuerwehrmänner erlitt einen Schwächeanfall und kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Vier weitere Hausbewohner wurden während der Löscharbeiten in Sicherheit gebracht und in einem BVG-Bus betreut. Das Feuer konnte recht zügig gelöscht werden.

Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar, ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt.