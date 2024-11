Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Kreuzberg ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mann getötet worden.



Ein 31-Jähriger und dessen Bruder seien kurz nach Mitternacht an der Ecke Gneisenaustraße Nostitzstraße zunächst in einen verbalen Streit mit zwei unbekannten Männern gerten, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Im Laufe des Streits sei der 31-Jährige durch Schüsse verletzt worden. Zeugen hätten ihn versucht zu reanimieren, er sei jedoch verstorben.



Die Tatverdächtigen konnten unerkannt flüchten, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Die Ermittlungen zum Tathergang und zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.