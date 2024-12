Eine 26 Jahre alte Frau ist bei einer Messerattacke in Berlin-Spandau lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde nach Angaben der Polizei vom Samstag in einer Klinik notoperiert. Nach dem Täter wird noch gefahndet. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu möglichen Hintergründen. Sie ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde die Frau gegen 3:30 Uhr in der Nacht von Freitag zu Samstag angegriffen, als sie ein Mehrfamilienhaus in der Siemensstadt verließ, wie es hieß. Die Frau erlitt mehrere Stichverletzungen am Oberkörper. Ein herbeigerufener Bekannter habe sie ins Krankenhaus gebracht.