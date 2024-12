In diesem Jahr sind in Brandenburg wieder tonnenweise alte Kampfmittel wie Bomben und Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Insgesamt seien rund 340 Tonnen entdeckt worden, hieß es in einer Mitteilung des Innenministeriums am Montag. 2023 seien 110 Tonnen gefunden worden - 2022 waren es 440 Tonnen.

Unter den 2024 gefundenen Kampfmitteln seien unter anderem 90 Minen, 48.000 Granaten, 500 Brandbomben, 450 mehr als fünf Kilogramm schwere Sprengbomben und rund 330.000 Stück Handwaffenmunition gewesen, hieß es.

Schwerpunkt der Kampfmittelsuche sei erneut die Region um Oranienburg gewesen. Dort habe es unter anderem drei Bombenfunde gegeben. Lokale Schwerpunkte seien außerdem Potsdam, die Oder-Neiße-Linie und der Bereich südlich Berlins.