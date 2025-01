Konkret will Rolls Royce fünf Jahre lang jährlich 12.500 Euro an die Flight Academy zahlen. Laut Heiko Witte von Chesco ist das Geld für Personalkosten gedacht.

Mit einer neuen Kooperation wollen der Triebwerkshersteller Rolls Royce und der Betreiber der Newton Flight Academy, das Center for Hyrid Electric Systems Cottbus (Chesco), Jugendlichen in Cottbus Naturwissenschaften näherbringen. Am Mittwoch ist eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet worden.

Schüler, die die Flight Academy besuchen, können beispielsweise die Flugsimulatoren nutzen. Zuvor müssen sie allerdings auch Berechnungen anstellen, etwa Entfernungen, Gewicht, Flugkurven oder Geschwindigkeiten. "Unser Angebot ist da, um die Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler in den MINT-Fächern zu verbessern und Lust darauf machen, ein naturwissenschaftliches Studium zu beginnen", so Witte am Mittwoch. Damit sind Fächer in den bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gemeint.

Sowohl Chesco als auch Rolls Royce sehen in der Vereinbarung nicht nur die Möglichkeit, Jugendliche für Naturwissenschaften zu begeistern, sondern im nächsten Schritt auch mögliche neue Arbeitskräfte zu finden. "Im Moment spüren wir noch keinen Mangel, aber wir erwarten, dass er kommt. Wenn wir jetzt nicht anfangen, junge Menschen zu begeistern, dann werden wir später vielleicht viele andere Aufgaben stemmen, um noch genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben", so der Bereichsleiter für Forschung und Technologie, Roland Wilhelm.

Die Newton Flight Academy gibt es in Cottbus seit dem letzten Sommer. Seitdem waren hier rund 50 Schulklassen zu Gast gewesen, um beispielsweise die drei Flugsimulatoren zu nutzen. Bei Chesco wiederum handelt es sich um eine Einrichtung der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Hier werden neuartige Antriebssysteme erforscht und entwickelt - zunächst für die Luftfahrt, später auch für Autos, Züge oder auch Schiffe.