Zugreisende können sich nun auch am Berliner Hauptbahnhof auf das Coronavirus testen lassen. Die Teststelle im 1. Untergeschoss des Hauptbahnhofs ist ab sofort in Betrieb, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Montag mitteilte.

Die Teststelle wurde vom Technischen Hilfswerk (THW) eingerichtet. Wie die Teststelle am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) wird auch jene im Hauptbahnhof vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betrieben, unterstützt werden die Tester von Kräften der Bundeswehr.



Das Testangebot richtet sich ausschließlich an Rückreisende, auch aus Nicht-Risikogebieten, die keine Corona-Symptome zeigen. Der Test ist kostenfrei, sofern er 72 Stunden nach Einreise vorgenommen wird.



Die Teststelle soll länger geöffnet bleiben als die am ZOB und in den beiden Berliner Flughäfen. Während dort täglich bis 21 Uhr getestet wird, können sich Reisende am Hauptbahnhof montags bis samstags von 6 bis 23 Uhr und sonntags von 8 bis 23 Uhr testen lassen. Die Betriebsdauer werde dem tatsächlichen Bedarf der Bahnreisenden angepasst, heißt es in der Mitteilung weiter.