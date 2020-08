Bild: imago images/Fernando Souza

Rückkehr nach Auslandsreisen - Nach dem Urlaub ist vor dem Corona-Test

05.08.20 | 16:52 Uhr

Wer aus dem Ausland nach Deutschland zurückkommt, kann sich kostenlos auf Corona testen lassen - so sieht es eine Bundesregelung seit Freitag vor. Doch was bedeutet das für Reiserückkehrer aus Berlin und Brandenburg? Ein Überblick über den aktuellen Stand.

Wer aus dem Ausland einreist …

… hat seit dem 1. August ganz generell die Möglichkeit, sich innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft in Deutschland kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen - und zwar egal, ob er aus einem Risiko- oder Nicht-Risikogebiet zurückkehrt. So sieht es zumindest eine Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums [bundesgesundheitsministerium.de] von vergangenem Freitag vor. Für den kostenfreien Abstrich sind die Krankenkassen-Chipkarte sowie ein eindeutiger Nachweis für den Aufenthalt im Ausland zwingend notwendig. Das können etwa ein Flugticket oder eine Hotelquittung sei. Eine telefonische Anmeldung ist ratsam, um Wartezeiten zu verhindern.

Die Teststellen in Berlin und Brandenburg können diese Regelung aber offenbar noch nicht flächendeckend umsetzen. "Das stellt uns vor große Herausforderungen", sagt Gabriel Hesse, Pressesprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums, rbb|24. Verlässliche und dauerhafte Testangebote müssten erst ausgebaut werden. In Berlin berichten Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten, dass ihnen kostenlose Tests bei einer Covid-19-Praxis in Prenzlauer Berg am Montag verwehrt wurden. Die Senatsverwaltung für Gesundheit verweist allerdings darauf, dass die niedergelassenen Ärzte und die von der Kassenärztlichen Vereinigung betriebenen Teststellen verpflichtet seien zu testen. Aber auch Hannes Rehfeldt, Presseverantwortlicher vom Bezirksamt Neukölln für Gesundheit, erklärt rbb|24, im Moment werde die neue Bundesregelung im Bezirk noch nicht umgesetzt. Aussagen über andere Bezirke, konnte er nicht treffen. Wann Brandenburg flächendeckend Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten testen könne, sei noch nicht absehbar, aber aktuell Thema in den Besprechungen mit den Gesundheitsämtern der Landkreise, teilte Hesse mit. In Cottbus bieten das Carl-Thiem-Klinikum (CTK) und das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Dr. Braun GmbH ab sofort Abstriche für Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland, teilte das Klinikum am Mittwoch mit. Der Allgemeinmediziner Andreas Huth aus Frankfurt (Oder) testet bereits vermehrt, weil die Gruppe derjenigen, die sich testen lassen dürfen, größer geworden ist - neben den Reiserückkehrern zählen auch Kita- und Schul-Personal dazu. Das größere Aufkommen könnte allerdings von den lokalen Arztpraxen bisher gut bewältigt werden. Wichtig sei die Datenerfassung für eine eventuelle Kontaktverfolgung durch das Gesundheitsamt bei positivem Testergebnis. Die Tests selbst führt er vor seiner Praxis durch, um Kontakte zu minimieren. Dass wieder Testzentren eingerichtet werden, hält er nicht für notwendig.

Wer aus dem Ausland kommt, Symptome hat und sich testen lassen will ...

... kann in Berlin und Brandenburg schon bei leichten Infekt-Symptomen wie Husten einen Testtermin anfordern. Dafür sollte man sich in Brandenburg telefonisch beim Hausarzt oder der Hausärztin melden, in Berlin bei der allgemeinen Corona-Hotline oder einer der Hotlines der Bezirke [berlin.de], um sich ein Zeitfenster für einen kostenlosen Test zuweisen zu lassen. Das Ergebnis liegt in der Regel 24 bis 48 Stunden nach dem Abstrich vor. Auch das gilt für alle Rückkehrer, egal ob sie aus einem Risikogebiet oder aus einem Nicht-Risikogebiet zurückkehren.

Wer aus einem Risikogebiet zurückkommt …

... muss sich direkt in häusliche Quarantäne begeben und sich beim zuständigen Gesundheitsamt melden. Außerdem soll noch in dieser Woche eine bundesweite Pflicht gelten, sich innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise auf Corona testen zu lassen. Möglichkeiten dafür bestehen bereits auf freiwilliger Basis an den Flughäfen Tegel und Schönefeld sowie am Zentralen Omnibusbahnhof. An den von der Berliner Charité betriebenen Teststellen an den Flughäfen werden nach Angaben der Betreiber derzeit zwischen 500 und 700 Tests pro Tag durchgeführt. Dort werden nur symptomfreie Rückkehrer getestet und keine Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für Tests bei Minderjährigen müssen sich Rückkehrer aus Risikogebieten an das zuständige Gesundheitsamt wenden. "Dann wird ein kostenloser Abstrich veranlasst", sagt Christine Wagner, Ärztin im Pandemiestab des Gesundheitsamts Neukölln, und appelliert an Familien, diese Möglichkeit zu nutzen. Aktuell besteht für Rückkehrer aus Risikogebieten noch keine Testpflicht, aber in Neukölln werden schon jetzt etwa 60 Prozent der Testkapazitäten nach Angaben von Christine Wagner für diese Personengruppe gebraucht. "Wir schätzen, dass sich derzeit etwa zwei Drittel bis drei Viertel aller Rückkehrer aus Risikogebieten bei uns im Gesundheitsamt melden." Das seien zurzeit 150 bis 200 Personen täglich. Im Neuköllner Abstrichzentrum seien noch keine Reiserückkehrer positiv getestet worden.

Wenn der Arbeitgeber nach dem Urlaub einen negativen Coronatest verlangt...

... dann hat er zunächst einmal Unrecht. Laut der Rechtsanwaltskanzlei ETL [etl-rechtsanwaelte.de] haben Arbeitgeber nicht das Recht, anlasslos einen Corona-Test zu verlangen. "Auch darf der Arbeitgeber keinesfalls ohne Grund eine Kontrolle der Körpertemperatur durchführen bzw. vornehmen lassen." Die Experten der Kanzlei ELT weisen aber darauf hin, dass bei einem "begründeten Verdacht, dass eine Infektion mit dem Coronavirus stattgefunden hat", etwa nach einem Urlaub in einem vom RKI definierten Risikogebiet, "der Arbeitgeber die Vorlage eines ärztlichen Attests begehren" kann. Alternativ könne auch eine betriebsärztliche Untersuchung verlangt werden.

Der Allgemeinmediziner Andreas Huth aus Frankfurt (Oder) berichtet dem rbb, dass er inzwischen auch Reiserückkehrer testet, die entweder aus Risikogebieten gekommen sind oder aber ihren Arbeitgebern einen negativen Test vorlegen müssen, um an ihren Arbeitsplatz zurückkehren zu dürfen. "Bei einigen ist nicht klar, ob das notwendig ist oder ob der Arbeitgeber einen Test haben möchte", so Huth. Klar sei hingegen, dass "die Arbeitgeber dann auch die Kosten übernehmen", so Huth.

Um die Quarantäne bei der Rückkehr aus einem Risikogebiet zu vermeiden ...

... braucht es einen negativen Corona-Test in deutscher oder englischer Sprache, der bei Einreise höchstens 48 Stunden alt sein darf. Der Leiter des Gesundheitsamts Berlin-Reinickendorf, Patrick Larscheid, sprach am Montagabend im rbb-Fernsehen in diesem Zusammenhang allerdings von einer "falschen Sicherheit". "Statt sich auf Tests zu verlassen sollten alle Menschen auch weiterhin prinzipiell für zwei Wochen in Quarantäne gehen", forderte Larscheid. "Es ist grundsätzlich nicht richtig, symptomlose Menschen zu testen. Das führt nicht zu guten Ergebnissen, auf diese Menschen sollten wir uns gar nicht erst stürzen", sagte Larscheid. Außerdem würden Infektionen, die am Ende des Urlaubs stattgefunden haben, bei diesen Tests direkt nach der Ankunft nicht erfasst.

Die 14-tägige Quarantäne darf vorzeitig verlassen …

… wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann - egal zu welchem Zeitpunkt in der Quarantäne dieser vorgenommen wurde. "Aus infektiologischer Sicht wäre es sinnvoll, diesen Test erst nach fünf Tagen Quarantäne zu machen", sagt Christine Wagner. "Das Virus ist erst fünf Tage nach der Ansteckung nachweisbar. Deshalb könnten Infektionen übersehen werden, wenn zu früh nach der Einreise getestet und dadurch eine falsche Sicherheit erzeugt wird." Die Ärztin empfiehlt Menschen, die in vollen Bussen oder Flugzeugen gereist sind, sich nach der Rückkehr sicherheitshalber fünf Tage zu isolieren und sich dann testen zu lassen. "Das wäre aus der Sicht des Infektionsschutzes das Beste." Für Rückkehrer aus Risikogebieten ist auch eine gegebenenfalls zweite Testung nach fünf bis sieben Tagen kostenlos, betont Wagner.

Welches Land als Risikogebiet gilt …

... bestimmt das Robert-Koch-Institut (RKI) in Absprache mit dem Bundesministerium für Gesundheit, dem Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium des Inneren. Im Wesentlichen umfasst die Liste der Risikogebiete [rki.de] alle Staaten außerhalb der Europäischen Union mit Ausnahme von Norwegen, der Schweiz und Großbritannien. Innerhalb der EU zählen derzeit Luxemburg und die spanischen Regionen Aragon, Katalonien und Navarra zu den Risikogebieten.