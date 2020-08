Bild: dpa/Britta Pedersen

Überblick - Wer sich in Berlin wo auf das Coronavirus testen lassen kann

14.08.20 | 14:29 Uhr

Welche Teststelle testet wen auf das Coronavirus? Wohin darf man mit Symptomen und wohin ohne? Und wohin geht man eigentlich mit Kindern, wenn Testbedarf entsteht? Antworten auf diese Fragen und ein Spoiler: Leicht haben es Mitte-Bewohner, Reinickendorfer und Neuköllner.

Erwachsene ohne Symptome

Wer als Erwachsener keine Symptome (ausgenommen: Beschäftigte in Kitas und Schulen) hat und sich testen lassen will, sollte seinen Hausarzt kontaktieren. Dieser klärt, ob ein Test unter welchen Umständen zu welchen Kosten wo möglich ist.

Kinder mit und ohne Symptome

Etwas unübersichtlich ist die Lage für Kinder. Hier sind sich auch die Mitarbeiter der Hotline des Berliner Senats nicht ganz sicher, wer sie testet und empfehlen, sich an den Kinderarzt des Kindes zu wenden - und bei schweren Symptomen oder am Wochenende an die Notdienstpraxen oder Rettungsstellen der Krankenhäuser für Kinder.

Erwachsene mit Symptomen

Wer als Erwachsener schwere Symptome hat, für den sind – nach vorheriger Anmeldung – die Rettungsstellen und Rettungsdienste (112) die richtigen Anlaufstellen. Für Menschen mit leichten bis mäßigen grippeähnlichen Symptomen gibt es mehrere Untersuchungsstellen in Berlin. Teststellen für alle Berliner: Für alle Bürger Berlins geöffnet ist werktags von 8-13 Uhr die Teststelle im Virchow-Klinikum der Charité im Ortsteil Wedding. Wer diese aufsuchen will, sollte zuvor die Senatshotline 030-90282828 kontaktieren und den Besuch abklären. Ebenfalls für alle Berliner werktags von 9-12 Uhr geöffnet – jedoch mit einer maximalen Testkapazität von 50 Tests pro Tag – sind die DRK Kliniken in Berlin Köpenick. Hier ist eine Voranmeldung nicht nötig. Ein Arzt entscheidet vor Ort, ob der Test durchgeführt wird. Teststellen nur für Bewohner des jeweiligen Bezirks:

Nur nach Voranmeldung unter Tel. 030-90239 2664 und nur Einwohner und Arbeitnehmer Neuköllns testet das Corona-Abstrich-Zentrum am Taxistand am Estrel-Hotel. Nur Einwohner des Bezirks Mitte, die nachweislich Kontakt mit Corona-infizierten Menschen hatten und die sich über das Gesundheitsamt Mitte unter Tel. 030-901845271 anmelden, werden im Corona-Testzentrum auf der Parkfläche hinter dem Rathaus Wedding getestet. Außerdem: Reiserückkehrer mit Symptomen, Saisonarbeiter mit Symptomen. Medizinisches Personal, Pflegepersonal, Apotheken-Mitarbeiter, Polizisten und Feuerwehrleute auch ohne Symptome. Nur Einwohner des Bezirks Reinickendorf, die Symptome haben und/oder Kontakt zu Corona-infizierten können sich im Drive-by des Gesundheitsamts Reinickendorf testen lassen. Zuvor muss allerdings die bezirkliche Corona-Hotline unter Tel. 030-902945500 kontaktiert und ein Termin vereinbart werden.



Coronavirus-Teststelle an Berlins Zentralem Omnibusbhanhof (ZOB)

Test beim Hausarzt: Neben den großen Teststellen haben sich nach Senatsangaben 30 Berliner Hausarztpraxen bereit erklärt, Patient*innen mit Verdacht auf COVID-19 (mit und ohne Symptome, aber keine Reiserückkehrer) anzunehmen. An diese Praxen können sich Patienten wenden, die sich aus verschiedensten Gründen nicht an den eigenen Hausarzt wenden können. Auf Nachfrage behandeln/testen diese Praxen teilweise auch Kinder.

Selbstzahler mit und ohne Symptome - auch Kinder

Wer selbst zahlen will, kann sich im Ärztehaus-Mitte (hier ist auch ein Antikörper-Test möglich) oder an einer der Teststellen von Quicktest-Berlin auf eigene Kosten testen lassen. Egal, ob mit oder ohne Symptome: Bei beiden Anbietern entscheidet der Patient, ob getestet wird. Es werden auch Kinder getestet. Die Krankenkassen erstatten die Kosten im Regelfall nicht.

Reiserückkehrer

Corona-Tests für Einreisende aus Risikogebieten sind seit dem 8. August verpflichtend. Reiserückkehrer ohne Symptome können an einem der Berliner Flughäfen oder am Zentralen Omnibusparkplatz (ZOB) in Charlottenburg durch medizinisches Personal einen Nasen-Rachen-Abstrich vornehmen lassen. Außerdem bieten viele vertragsärztliche Praxen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Covid-19-Tests für Reiserückkehrer - auch aus Nicht-Risikogebieten - nach telefonischer Terminvereinbarung an. Hier hilft der Hausarzt weiter.

Beschäftigte an Schulen und Kitas

Beschäftigte der Berliner Schulen und Kitas können sich alle immer wieder und kostenfrei auf das Corona-Virus testen lassen - auch ohne Symptome. Die Tests werden nach Terminvereinbarung in der Charité-Teststelle am Campus Virchow-Klinikum, in den drei Teststellen der Vivantes-Kliniken in Prenzlauer Berg, Tempelhof-Schöneberg und Spandau und im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe vorgenommen.

