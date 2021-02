Der Beratungsbedarf sei enorm gestiegen, bestätigt auch die Leiterin der diakonischen Beratungsstelle "Pflege in Not", Gabriele Tammen-Parr. "Unsere Anrufer-Zahlen haben sich verdreifacht. Das heißt, die pflegenden Angehörigen waren wirklich in Not."



Wer sich durch eine Tagesbetreuung zeitweise von der Pflege seiner Angehörigen entlasten will, bekommt in Berlin kaum logistische Unterstützung, sondern muss jede einzelne Einrichtung abtelefonieren. Eine Liste der aktuell freien Plätze gebe es nicht, kritisiert Christine Schmidt-Satzkowski.



Laut einer aktuellen Studie zur häuslichen Pflege sagen 57 Prozent der Befragten, die Belastung sei deutlich gestiegen. 52 Prozent geben an, dass sich dadurch ihr eigener Gesundheitszustand erheblich verschlechtert hat.